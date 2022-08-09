МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га, жителей эвакуировали
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га, сообщили в МЧС.
Лесной пожар перекинулся на жилые здания, в Усть-Донецком районе повреждены уже 34 строения. В районе введён режим ЧС.
Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. По данным ведомства, пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены самолёт-амфибия Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. Также задействован самолет Ил-76.
Лесной пожар перекинулся на жилые здания, в Усть-Донецком районе повреждены уже 34 строения. В районе введён режим ЧС.
Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. По данным ведомства, пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены самолёт-амфибия Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. Также задействован самолет Ил-76.
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