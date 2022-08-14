Москалькова отреагировала на сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/ CC BY 3.0
Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о невыплате зарплаты работникам Мосводоканала, задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Уполномоченного по правам человека в РФ.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что сотрудники «Мосводоканала», которых отправили на работу в ЛНР, записали обращение к президенту Путину. Как утверждается, сотрудники пожаловались, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату. В обращении говорится о том, что они «не подозревали», что могут быть обмануты.
Работники находятся в командировке в городе Счастье.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о невыплате зарплаты работникам Мосводоканала, задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников», - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Уполномоченного по правам человека в РФ.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что сотрудники «Мосводоканала», которых отправили на работу в ЛНР, записали обращение к президенту Путину. Как утверждается, сотрудники пожаловались, что работают без трудовых договоров и не получают зарплату. В обращении говорится о том, что они «не подозревали», что могут быть обмануты.
Работники находятся в командировке в городе Счастье.
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