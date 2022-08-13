В московской пятиэтажке, где отравились жильцы, концентрация углекислого газа превышала норму в 14 раз

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Концентрация углекислого газа в московской пятиэтажке, в которой накануне отравились жильцы, превышала норму в 14 раз, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее в Роспотребнадзоре заявили СМИ, что причиной отравления мог стать «некий газ», специалисты устанавливали его принадлежность к группе опасных химических веществ.Накануне вечером из жилого дома на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек. Три человека обратились за медпомощью, двое госпитализированы с признаками отравления. Специалисты не смогли установить сразу, какой именно газ стал причиной отравления. В газовых службах утверждали, что утечек в доме не было.Информация о том, что пострадали медики, не подтвердилась, об этом заявили в депздраве.