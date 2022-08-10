В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой чиновницы, сообщил глава района
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой чиновницы, сообщил в ВК глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
«Бывший муж подкараулил еë возле дома родителей и нанёс 14 ножевых ранений. Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан», — написал Иванюта.
31-летняя Дина Махиянова работала начальником отдела администрации, руководила сельскохозяйственным направлением.
По словам главы района, с 2015 по 2019 год девушка управляла фермой своего мужа. «Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал её много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», — утверждает глава района. По словам замглавы муниципалитета Ивана Лавренова, Дина 13 раз обращалась в полицию с заявлениями о тяжких телесных повреждениях и угрозах, пишет «КП-Уфа».
23 августа Дине Махияновой исполнилось бы 32 года. У неё осталось двое сыновей — шести и тринадцати лет.
Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.
«Бывший муж подкараулил еë возле дома родителей и нанёс 14 ножевых ранений. Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан», — написал Иванюта.
31-летняя Дина Махиянова работала начальником отдела администрации, руководила сельскохозяйственным направлением.
По словам главы района, с 2015 по 2019 год девушка управляла фермой своего мужа. «Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал её много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство», — утверждает глава района. По словам замглавы муниципалитета Ивана Лавренова, Дина 13 раз обращалась в полицию с заявлениями о тяжких телесных повреждениях и угрозах, пишет «КП-Уфа».
23 августа Дине Махияновой исполнилось бы 32 года. У неё осталось двое сыновей — шести и тринадцати лет.
Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.
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