В ГД изменили порядок работы с письмами граждан, появилось понятие «массовые обращения»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.
В частности, вводится понятие «массовые обращения» (по одному и тому же вопросу). Теперь такие обращения будут регистрировать под одним номером, по ним будут давать «один ответ». Раньше у депутатов и их помощников «возникали неудобства, когда написанные под копирку обращения надо было регистрировать каждое отдельно», сообщает источник издания в ГД.
При этом есть граждане, которые «годами заваливают письмами депутатов», а если те прекращают переписку, то подают на них в суд, отмечает эксперт издания.
Что еще закрепляется в правилах:
- обращения рассматриваются в течение 30 дней (но депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней);
- продолжительность приема одного гражданина — не более 30 минут. При этом депутат имеет право отказать в личном приеме, если гражданин не является избирателем из его региона;
- депутаты и госслужащие могут посчитать очередное обращение «безосновательным» и прекратить переписку с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давали ответы по существу (и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства);
- если в письме есть нецензурные или оскорбительные слова, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутатов, обращение могут оставить без ответа по существу.
Между тем, в ГД утверждают, что документ не меняет правила, предусмотренные законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», а касается «технических моментов».
В этом году больше всего обращений поступило в марте (50 тысяч), многие из них касались темы «оборона, безопасность, законность», уточняет «Ъ».
В частности, вводится понятие «массовые обращения» (по одному и тому же вопросу). Теперь такие обращения будут регистрировать под одним номером, по ним будут давать «один ответ». Раньше у депутатов и их помощников «возникали неудобства, когда написанные под копирку обращения надо было регистрировать каждое отдельно», сообщает источник издания в ГД.
При этом есть граждане, которые «годами заваливают письмами депутатов», а если те прекращают переписку, то подают на них в суд, отмечает эксперт издания.
Что еще закрепляется в правилах:
- обращения рассматриваются в течение 30 дней (но депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней);
- продолжительность приема одного гражданина — не более 30 минут. При этом депутат имеет право отказать в личном приеме, если гражданин не является избирателем из его региона;
- депутаты и госслужащие могут посчитать очередное обращение «безосновательным» и прекратить переписку с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давали ответы по существу (и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства);
- если в письме есть нецензурные или оскорбительные слова, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутатов, обращение могут оставить без ответа по существу.
Между тем, в ГД утверждают, что документ не меняет правила, предусмотренные законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», а касается «технических моментов».
В этом году больше всего обращений поступило в марте (50 тысяч), многие из них касались темы «оборона, безопасность, законность», уточняет «Ъ».
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