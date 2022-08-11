В Кемерово экс-следователь получила 10 лет колонии за организацию разбойного нападения
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Кемерово суд вынес приговор 32-летней экс-сотруднице одного из отделов полиции областного центра, а также ее знакомым. Их обвинили по нескольким статьям УК — мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, разбой и пособничество в разбое.
По версии СК, 2018 году следователь получила доступ к анкетным данным местного бизнесмена, в которых содержались сведения об имуществе. Эту информацию она передала двум своим знакомым и договорилась с ними о разбойном нападении. За предпринимателем установили слежку. Подельники приобрели подложные удостоверения сотрудника ФСБ и полиции, а следователь подсказала им, где можно купить наручники и маску, сообщает региональное управление СК.
Представившись сотрудниками правоохранительных органов, знакомые следователя посадили бизнесмена в машину, надели на него маску и наручники и вывезли на кладбище. Угрожая пытками, они выяснили, где бизнесмен хранит деньги. В итоге у него забрали 475 тысяч рублей и 20 тысяч евро.
Преступники скрылись, оставив потерпевшего на кладбище. Он обратился в полицию.
В ходе следствия установили еще один эпизод — ранее следователь за вознаграждение в 10 тысяч рублей пообещала местной жительнице помочь вернуть долг в 200 тысяч. Обещания она не выполнила.
Следователь получила 10 лет колонии общего режима. Подельники — 9 лет и 6 месяцев и 7 лет колонии строгого режима (один из них сотрудничал со следствием).
По версии СК, 2018 году следователь получила доступ к анкетным данным местного бизнесмена, в которых содержались сведения об имуществе. Эту информацию она передала двум своим знакомым и договорилась с ними о разбойном нападении. За предпринимателем установили слежку. Подельники приобрели подложные удостоверения сотрудника ФСБ и полиции, а следователь подсказала им, где можно купить наручники и маску, сообщает региональное управление СК.
Представившись сотрудниками правоохранительных органов, знакомые следователя посадили бизнесмена в машину, надели на него маску и наручники и вывезли на кладбище. Угрожая пытками, они выяснили, где бизнесмен хранит деньги. В итоге у него забрали 475 тысяч рублей и 20 тысяч евро.
Преступники скрылись, оставив потерпевшего на кладбище. Он обратился в полицию.
В ходе следствия установили еще один эпизод — ранее следователь за вознаграждение в 10 тысяч рублей пообещала местной жительнице помочь вернуть долг в 200 тысяч. Обещания она не выполнила.
Следователь получила 10 лет колонии общего режима. Подельники — 9 лет и 6 месяцев и 7 лет колонии строгого режима (один из них сотрудничал со следствием).
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