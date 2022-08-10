В Москве за кражу задержали 28-летнего лжекассира, который якобы стажировался в магазинах
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве задержан подозреваемый в серии магазинных краж, который представлялся стажером и стоял на кассе.
«Неизвестный приходил в магазины, расположенные на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, и представлялся стажером-кассиром. В течение нескольких дней он похитил из касс трех супермаркетов денежные средства в размере около 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО.
«Стажером» оказался 28-летний приезжий. Похищенные деньги он уже потратил по своему усмотрению.
Возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Неизвестный приходил в магазины, расположенные на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, и представлялся стажером-кассиром. В течение нескольких дней он похитил из касс трех супермаркетов денежные средства в размере около 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО.
«Стажером» оказался 28-летний приезжий. Похищенные деньги он уже потратил по своему усмотрению.
Возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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