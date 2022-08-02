СМИ: два частных вертолёта Robinson R44 не выходят на связь в Красноярском крае
Россия и мир
Фото: МЧС России
Два частных вертолёта Robinson R44 пропали в Красноярском крае, сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.
Сообщается, что оба вертолета летели из Норильска на плато Путорана (горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья) и должны были выйти на связь, но не сделали этого. Также, по данным СМИ, они пропали с радаров.
Экстренные службы готовятся к поиску. Число пассажиров неизвестно.
Официальной информации об этом пока нет.
Сообщается, что оба вертолета летели из Норильска на плато Путорана (горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья) и должны были выйти на связь, но не сделали этого. Также, по данным СМИ, они пропали с радаров.
Экстренные службы готовятся к поиску. Число пассажиров неизвестно.
Официальной информации об этом пока нет.
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