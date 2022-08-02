СМИ: два частных вертолёта Robinson R44 не выходят на связь в Красноярском крае

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Два частных вертолёта Robinson R44 пропали в Красноярском крае, сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.Сообщается, что оба вертолета летели из Норильска на плато Путорана (горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья) и должны были выйти на связь, но не сделали этого. Также, по данным СМИ, они пропали с радаров.Экстренные службы готовятся к поиску. Число пассажиров неизвестно.Официальной информации об этом пока нет.