Видео с главой района в Якутии, на котором он готовит краснокнижного тайменя, проверят в МВД
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
В соцсетях появилось видеозапись, на которой, как утверждается, глава Ленского района Якутии Жумарт Абильманов готовит уху из краснокнижного тайменя.
Видео также опубликовал в своем телеграм-канале депутат ГД, зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, на видео задокументировано совершение тяжелого уголовного преступления.
Депутат заявил, что направит депутатские запросы в МВД, прокуратуру, а также губернатору Якутии и в РАН. «Поскольку тут пишут, что соучастниками преступления выступили сразу несколько… академиков, которые, видимо, решили лично убедиться в том, что в России тайменя почти не осталось», — написал депутат.
Жители Якутии и Иркутской области требуют обратить внимание на браконьерские вылазки чиновников, которые, по их словам, совершаются регулярно.
Статья 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.
Видео также опубликовал в своем телеграм-канале депутат ГД, зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, на видео задокументировано совершение тяжелого уголовного преступления.
Депутат заявил, что направит депутатские запросы в МВД, прокуратуру, а также губернатору Якутии и в РАН. «Поскольку тут пишут, что соучастниками преступления выступили сразу несколько… академиков, которые, видимо, решили лично убедиться в том, что в России тайменя почти не осталось», — написал депутат.
Жители Якутии и Иркутской области требуют обратить внимание на браконьерские вылазки чиновников, которые, по их словам, совершаются регулярно.
Статья 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации») предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.
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