Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными страной
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными ранее страной. Запрет вступит в силу на следующей неделе, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД, прозвучавшее на пресс-конференции в четверг 11 августа.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, «визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию».
СМИ сообщают, что это решение коснется более 50 000 человек.
Запрет содержит ряд исключений. Он не коснется:
- сотрудников дипломатических представительств в Эстонии, а также членов их семей;
- лиц, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
- лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;
- лиц, чей въезд необходим по гуманитарным соображениям;
- близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство.
Также сообщается, что власти страны намерены рассмотреть вопрос о запрете въезда для россиян, которые получили шенгенские визы в других странах.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, «визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию».
СМИ сообщают, что это решение коснется более 50 000 человек.
Запрет содержит ряд исключений. Он не коснется:
- сотрудников дипломатических представительств в Эстонии, а также членов их семей;
- лиц, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
- лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;
- лиц, чей въезд необходим по гуманитарным соображениям;
- близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство.
Также сообщается, что власти страны намерены рассмотреть вопрос о запрете въезда для россиян, которые получили шенгенские визы в других странах.
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