Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными страной

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами, выданными ранее страной. Запрет вступит в силу на следующей неделе, сообщают эстонские СМИ со ссылкой на заявление главы МИД, прозвучавшее на пресс-конференции в четверг 11 августа.По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, «визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию».СМИ сообщают, что это решение коснется более 50 000 человек.Запрет содержит ряд исключений. Он не коснется:- сотрудников дипломатических представительств в Эстонии, а также членов их семей;- лиц, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками;- лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;- лиц, чей въезд необходим по гуманитарным соображениям;- близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство.Также сообщается, что власти страны намерены рассмотреть вопрос о запрете въезда для россиян, которые получили шенгенские визы в других странах.