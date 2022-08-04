В Перу в резиденции президента прошли обыски по делу о коррупции, Кастильо обратился к нации
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В резиденции президента Перу Педро Кастильо полиция и прокуратура провела обыски. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемую в коррупции невестку президента Енифер Паредес, пишет газета El Comercio.
Обыски продолжались более часа, однако найти Паредес не удалось. По данным СМИ, у правоохранителей было разрешение на ее арест на 15 суток.
Позже президент обратился к нации. Он заявил, что резиденция подверглась «незаконному вторжению», которое организовано с целью давления. «Сегодня Дворец правительства и президентский дом подверглись незаконному вторжению <…> по совпадению, когда рассматривается просьба о моей дисквалификации на пять лет, чтобы лишить перуанский народ его законного правительства», — цитирует президента издание. По его словам, накануне в комитете по конституционным обвинениям был представлен «незаконный доклад» с требованием его дисквалификации.
Президент заявил о сговоре «между частью Конгресса, Генеральной прокуратурой и частью прессы» в целях «дестабилизировать демократический порядок». Обыски он назвал организованным «медиа-шоу».
По данным перуанских СМИ, в отношении президента открыты уже четыре дела. Сообщается, что они связаны с коррупцией, созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени.
В конгресс дважды вносился вопрос об объявлении президенту импичмента.
Обыски продолжались более часа, однако найти Паредес не удалось. По данным СМИ, у правоохранителей было разрешение на ее арест на 15 суток.
Позже президент обратился к нации. Он заявил, что резиденция подверглась «незаконному вторжению», которое организовано с целью давления. «Сегодня Дворец правительства и президентский дом подверглись незаконному вторжению <…> по совпадению, когда рассматривается просьба о моей дисквалификации на пять лет, чтобы лишить перуанский народ его законного правительства», — цитирует президента издание. По его словам, накануне в комитете по конституционным обвинениям был представлен «незаконный доклад» с требованием его дисквалификации.
Президент заявил о сговоре «между частью Конгресса, Генеральной прокуратурой и частью прессы» в целях «дестабилизировать демократический порядок». Обыски он назвал организованным «медиа-шоу».
По данным перуанских СМИ, в отношении президента открыты уже четыре дела. Сообщается, что они связаны с коррупцией, созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени.
В конгресс дважды вносился вопрос об объявлении президенту импичмента.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией
04 августа 2022
04 августа 2022
Из Екатеринбурга ушла челябинская сеть «Ариант»
01 августа 2022
01 августа 2022