РИА Новости: в Красноярске задержаны сторонники движения «антифа», которые хотели поджечь военкомат
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в Красноярске задержаны два сторонника движения «антифа». По данным издания, они «занимались разбоем и готовились поджечь военкомат» из-за позиции по Украине.
«Правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность сторонников движения "антифа" Ильи Виноградова и Даниила Иванова, совершивших в июле разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи и скрылись», — рассказал агентству источник.
Следователи провели обыск и допрос, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 162 УК — «Разбой с незаконным проникновением в жилище»).
Сообщается, что ранее задержанные «наносили граффити на улицах Красноярска, а также вынашивали намерения по поджогу военкомата».
«Правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность сторонников движения "антифа" Ильи Виноградова и Даниила Иванова, совершивших в июле разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи и скрылись», — рассказал агентству источник.
Следователи провели обыск и допрос, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 162 УК — «Разбой с незаконным проникновением в жилище»).
Сообщается, что ранее задержанные «наносили граффити на улицах Красноярска, а также вынашивали намерения по поджогу военкомата».
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