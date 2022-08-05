В парижском аэропорту Шарль-де-Голль полиция открыла огонь по вооруженному мужчине
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль в среду утром открыла огонь по вооруженному ножом мужчине в терминале 2F, сообщает телеканал BFM.
По данным журналистов, злоумышленник якобы бросился на полицейских и был ранен в живот.
Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным журналистов, злоумышленник якобы бросился на полицейских и был ранен в живот.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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