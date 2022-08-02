Депутат омского горсовета Петренко объявлен в розыск по делу о «фейках» о ВС
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Депутат омского горсовета Дмитрий Петренко объявлен в розыск, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Куйбышевский районный суд.
Депутата обвиняют в распространении «фейков» о ВС. В суде сообщили, что вынесено решение о заключении Петренко под стражу на два месяца со дня его фактического задержания. 8 и 9 августа он не явился на предварительные слушания по делу.
Уголовное дело было возбуждено в марте (207.3 УК РФ). По версии следствия депутат, «используя авторский канал в системе мгновенного обмена сообщениями "Telegram", распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации [на территории Украины]», сообщали в суде.
В конце июля уголовное дело поступило на рассмотрение суда.
Депутата обвиняют в распространении «фейков» о ВС. В суде сообщили, что вынесено решение о заключении Петренко под стражу на два месяца со дня его фактического задержания. 8 и 9 августа он не явился на предварительные слушания по делу.
Уголовное дело было возбуждено в марте (207.3 УК РФ). По версии следствия депутат, «используя авторский канал в системе мгновенного обмена сообщениями "Telegram", распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации [на территории Украины]», сообщали в суде.
В конце июля уголовное дело поступило на рассмотрение суда.
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