Кондратьев: в Краснодарском крае появится первый в РФ завод по производству щелочных батареек
Россия и мир
Фото: телеграм-канал главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе появится первый в стране завод по производству щелочных батареек.
«Первый в стране завод по производству щелочных батареек появится в Крымском районе. Реализацию этого проекта обсудил с инвесторами. Это наши давние партнеры, которые работают в регионе уже более 30 лет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. «Когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши», — полагает губернатор.
На заводе планируется выпускать 340 миллионов батареек в год.
«Первый в стране завод по производству щелочных батареек появится в Крымском районе. Реализацию этого проекта обсудил с инвесторами. Это наши давние партнеры, которые работают в регионе уже более 30 лет», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно. «Когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши», — полагает губернатор.
На заводе планируется выпускать 340 миллионов батареек в год.
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