Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Российские авиакомпании, попавшие под санкции, начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, утверждает Reuters, ссылаясь на четыре источника в отрасли.
Источники агентства заявляют, что сейчас разбираются Sukhoi Superjet 100 и «почти новый» Airbus A350. Сообщается также, что было изъято оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Официальных комментариев от авиакомпаний на эту тему пока нет.
Источники агентства заявляют, что сейчас разбираются Sukhoi Superjet 100 и «почти новый» Airbus A350. Сообщается также, что было изъято оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320.
Официальных комментариев от авиакомпаний на эту тему пока нет.
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