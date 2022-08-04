Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Показатели смертности мужчин к 35-40 годам в России в два раза выше, чем среди женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков. Трансляция ведется на странице форума ВКонтакте.
«К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза», — сказал Мурашко. По его словам, одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте являются внешние факторы. Он отметил, что у молодых людей часто нет «установки быть здоровым». Многие молодые люди, которые будут формировать экономику в ближайшем будущем, курят и мало занимаются спортом, сказал глава ведомства.
По словам Мурашко, сегодня основная задача в системе здравоохранения — повысить среднюю продолжительность жизни россиян. «78 лет продолжительности жизни к 2030 году — это достижимый результат», — сказал министр.
«К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза», — сказал Мурашко. По его словам, одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте являются внешние факторы. Он отметил, что у молодых людей часто нет «установки быть здоровым». Многие молодые люди, которые будут формировать экономику в ближайшем будущем, курят и мало занимаются спортом, сказал глава ведомства.
По словам Мурашко, сегодня основная задача в системе здравоохранения — повысить среднюю продолжительность жизни россиян. «78 лет продолжительности жизни к 2030 году — это достижимый результат», — сказал министр.
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