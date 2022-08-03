СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Иркутской области группу полицейских подозревают в крупных взятках за организацию фиктивной сдачи экзамена на права. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК.
Дело на основании материалов УФСБ возбуждено в отношении начальника РЭО ГИБДД МУ МВД России «Братское» и сотрудников его подразделения (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки группой лиц).
По версии следствия, подозреваемые получали взятку «за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения кандидатами, которым для получения правильных ответов выдавались технические средства для удаленной помощи консультантом, отвечающим за подготовку к экзамену», сообщили в СК.
Преступная группа, в которую также был вовлечен местный коммерсант, действовала с 2019 года по настоящее время, уточнили в СК. Проведены обыски, проверяется информация о многомиллионных суммах взяток.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело на основании материалов УФСБ возбуждено в отношении начальника РЭО ГИБДД МУ МВД России «Братское» и сотрудников его подразделения (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки группой лиц).
По версии следствия, подозреваемые получали взятку «за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения кандидатами, которым для получения правильных ответов выдавались технические средства для удаленной помощи консультантом, отвечающим за подготовку к экзамену», сообщили в СК.
Преступная группа, в которую также был вовлечен местный коммерсант, действовала с 2019 года по настоящее время, уточнили в СК. Проведены обыски, проверяется информация о многомиллионных суммах взяток.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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