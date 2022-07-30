В Приамурье введен режим ЧС, из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: МЧС по Свердловской области
В Приамурье сложная гидрологическая обстановка сложилась из-за циклона, сильные ливни сопровождаются шквалистым ветром, в нескольких населенных пунктах наблюдаются резкие подъемы воды, сообщают в региональном правительстве.
В результате повреждения дорог и мостовых сооружений полностью без транспортного сообщения находится 9 населенных пунктов, из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, из них 49 дети, говорится в сообщении.
«Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, 2 плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
В результате повреждения дорог и мостовых сооружений полностью без транспортного сообщения находится 9 населенных пунктов, из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, из них 49 дети, говорится в сообщении.
«Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, 2 плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
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