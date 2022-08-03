В Калуге возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с чихуахуа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч.1 ст.245 УК РФ).
«1 августа 2022 года в магазине «Магнит» на ул. Генерала Попова неустановленное лицо умышленно нанесло удар бутылкой по голове собаки породы Чихуахуа, которая находилась на руках у хозяйки. Животному причинены увечья», — говорится в сообщении прокуратуры.
Пока неизвестно, что стало причиной агрессии.
Хозяйка собаки позже рассказала журналистам, что за состоянием чихуахуа наблюдают ветеринары.
По словам хозяйки, собаку ударила пожилая женщина, которой якобы не понравилось, что покупательница зашла в магазин с питомцем.
«1 августа 2022 года в магазине «Магнит» на ул. Генерала Попова неустановленное лицо умышленно нанесло удар бутылкой по голове собаки породы Чихуахуа, которая находилась на руках у хозяйки. Животному причинены увечья», — говорится в сообщении прокуратуры.
Пока неизвестно, что стало причиной агрессии.
Хозяйка собаки позже рассказала журналистам, что за состоянием чихуахуа наблюдают ветеринары.
По словам хозяйки, собаку ударила пожилая женщина, которой якобы не понравилось, что покупательница зашла в магазин с питомцем.
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