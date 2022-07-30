В Таиланде во время пожара в ночном клубе погибли 13 человек, 35 получили травмы
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В провинции Чонбури на востоке Таиланда произошел пожар в ночном клубе Mountain B. Погибли 13 человек, 35 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции.
Все погибшие — граждане Таиланда.
По данным местных СМИ, пожар начался около 1:00 по местному времени. Точная причина возгорания устанавливается. Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространился по зданию, при этом в помещении не было дополнительных пожарных выходов, люди не могли выбраться через единственную дверь.
Все погибшие — граждане Таиланда.
По данным местных СМИ, пожар начался около 1:00 по местному времени. Точная причина возгорания устанавливается. Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространился по зданию, при этом в помещении не было дополнительных пожарных выходов, люди не могли выбраться через единственную дверь.
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