МИД РФ опубликовал заявление в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МИД РФ
В МИД РФ опубликовали заявление в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы. <…> Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле"», — заявили в министерстве.
В ведомстве сообщают, что работа с обеими сторонами ведется «по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны».
Урегулирование противоречий должно осуществляться «исключительно политико-дипломатическими средствами», заявили в министерстве и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня.
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы. <…> Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле"», — заявили в министерстве.
В ведомстве сообщают, что работа с обеими сторонами ведется «по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны».
Урегулирование противоречий должно осуществляться «исключительно политико-дипломатическими средствами», заявили в министерстве и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня.
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