ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о научных заблуждениях россиян.
Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%). Этот показатель за 15 лет вырос на 7 п.п. С тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц, согласились 12% опрошенных.
Также каждый пятый россиянин (21%) полагает, что первые люди на Земле жили в то же время, что и динозавры. В 2007 году так считала треть россиян (30%).
С утверждением о том, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились 7% (это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад).
Между тем, исследователи утверждают, что в целом общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.
Невысокий уровень научной грамотности (21% россиян). Эту группу отличает старший возраст, активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на уровне среднего и ниже (31-55%).
Средний уровень научной грамотности (44% россиян). В этой группе россияне со средним специальным образованием (46%), старше 45 лет (48-46%), а также проживающие в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%).
Высокий уровень научной грамотности (35% россиян). Здесь преобладает молодежь, их отличает активное использование интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также в Северо-Западном федеральном округе (45%), утверждают авторы опроса.
Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%). Этот показатель за 15 лет вырос на 7 п.п. С тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц, согласились 12% опрошенных.
Также каждый пятый россиянин (21%) полагает, что первые люди на Земле жили в то же время, что и динозавры. В 2007 году так считала треть россиян (30%).
С утверждением о том, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились 7% (это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад).
Между тем, исследователи утверждают, что в целом общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.
Невысокий уровень научной грамотности (21% россиян). Эту группу отличает старший возраст, активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на уровне среднего и ниже (31-55%).
Средний уровень научной грамотности (44% россиян). В этой группе россияне со средним специальным образованием (46%), старше 45 лет (48-46%), а также проживающие в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%).
Высокий уровень научной грамотности (35% россиян). Здесь преобладает молодежь, их отличает активное использование интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также в Северо-Западном федеральном округе (45%), утверждают авторы опроса.
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