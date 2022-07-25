В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В сточных водах в округе Рокленд штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита, сообщил департамент здравоохранения штата.
Пробы были взяты в связи с выявлением случая заболевания полиомиелитом.
По данным медиков, установлена связь полученных образцов с образцами, которые были ранее взяты в Великобритании и Израиле. При этом врачи уточняют, что это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.
Напомним, в июле в округе Рокленд зафиксировали первый с 1979 года случай заражения инфекцией в стране.
Департамент призвал жителей Нью-Йорка вакцинироваться от полиомиелита.
Пробы были взяты в связи с выявлением случая заболевания полиомиелитом.
По данным медиков, установлена связь полученных образцов с образцами, которые были ранее взяты в Великобритании и Израиле. При этом врачи уточняют, что это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.
Напомним, в июле в округе Рокленд зафиксировали первый с 1979 года случай заражения инфекцией в стране.
Департамент призвал жителей Нью-Йорка вакцинироваться от полиомиелита.
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