В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В сточных водах в округе Рокленд штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита, сообщил департамент здравоохранения штата.Пробы были взяты в связи с выявлением случая заболевания полиомиелитом.По данным медиков, установлена связь полученных образцов с образцами, которые были ранее взяты в Великобритании и Израиле. При этом врачи уточняют, что это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.Напомним, в июле в округе Рокленд зафиксировали первый с 1979 года случай заражения инфекцией в стране.Департамент призвал жителей Нью-Йорка вакцинироваться от полиомиелита.