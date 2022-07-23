В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В столицу Ирака введены войска в связи с очередной волной протеста.
При этом главная задача сил безопасности – «защищать демонстрантов, а также государственную и частную собственность», так как армия находится на службе народа и не вмешивается в политику, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Минобороны.
По данным издания, в канцелярии премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи заявили, что против демонстрантов запрещено использовать боевые и резиновые пули, а также дымовые шашки.
В минувшие выходные демонстранты заняли здание парламента (второй раз за неделю), которое расположено в особо охраняемой «Зеленой зоне» Багдада. Также в этой зоне находятся правительственные учреждения, посольства и международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра выступают против назначения нового премьер-министра. В частности, против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммада ас-Судани.
Демонстранты заявили, что не покинут здание и будут продолжать протесты, пока их требования не будут выполнены. Они требуют роспуск законодательного органа власти, создать переходное правительство и провести политические реформы.
На прошлой неделе протесты начались и в других городах страны.
Местные СМИ сообщают, что к понедельнику 1 августа якобы большая часть высших чиновников уже покинула страну, а глава военной разведки «перешёл на сторону протестующих».
Политический кризис в Ираке продолжается с прошлой осени, когда в стране прошли парламентские выборы.
При этом главная задача сил безопасности – «защищать демонстрантов, а также государственную и частную собственность», так как армия находится на службе народа и не вмешивается в политику, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление Минобороны.
По данным издания, в канцелярии премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи заявили, что против демонстрантов запрещено использовать боевые и резиновые пули, а также дымовые шашки.
В минувшие выходные демонстранты заняли здание парламента (второй раз за неделю), которое расположено в особо охраняемой «Зеленой зоне» Багдада. Также в этой зоне находятся правительственные учреждения, посольства и международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.
Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра выступают против назначения нового премьер-министра. В частности, против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммада ас-Судани.
Демонстранты заявили, что не покинут здание и будут продолжать протесты, пока их требования не будут выполнены. Они требуют роспуск законодательного органа власти, создать переходное правительство и провести политические реформы.
На прошлой неделе протесты начались и в других городах страны.
Местные СМИ сообщают, что к понедельнику 1 августа якобы большая часть высших чиновников уже покинула страну, а глава военной разведки «перешёл на сторону протестующих».
Политический кризис в Ираке продолжается с прошлой осени, когда в стране прошли парламентские выборы.
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