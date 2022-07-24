В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
Из-за мощных ливней город Находка ушел под воду, сообщают в соцсетях очевидцы.
Пользователи пишут, что в некоторых районах вода доходит до уровня лобового стекла машины. Затоплены парковки у торговых центров. Движение на дорогах затруднено, образовались пробки. Коммунальные службы с утра понедельника чистят забившиеся ливневки.
По данным синоптиков, за несколько часов в городе выпало 120 мм осадков — это почти месячная норма.
В целом в Приморье из-за циклона несколько населённых пунктов остались без света.
«Наибольшее количество осадков выпало в 4-х муниципальных образованиях Приморья с количеством от 69 до 126 мм. Для ликвидации последствий влияния циклона сотрудниками МЧС России и муниципальными спасателями оказывается адресная помощь населению в Находкинском городском округе», — сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, из частных жилых домов откачивают воду. Также оперативным службам пришлось откачивать воду из подвала Находкинского роддома.
Силы и средства ГУ МЧС России по Приморскому краю находятся в состоянии повышенной готовности, сообщили в ведомстве.
Пользователи пишут, что в некоторых районах вода доходит до уровня лобового стекла машины. Затоплены парковки у торговых центров. Движение на дорогах затруднено, образовались пробки. Коммунальные службы с утра понедельника чистят забившиеся ливневки.
По данным синоптиков, за несколько часов в городе выпало 120 мм осадков — это почти месячная норма.
В целом в Приморье из-за циклона несколько населённых пунктов остались без света.
«Наибольшее количество осадков выпало в 4-х муниципальных образованиях Приморья с количеством от 69 до 126 мм. Для ликвидации последствий влияния циклона сотрудниками МЧС России и муниципальными спасателями оказывается адресная помощь населению в Находкинском городском округе», — сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, из частных жилых домов откачивают воду. Также оперативным службам пришлось откачивать воду из подвала Находкинского роддома.
Силы и средства ГУ МЧС России по Приморскому краю находятся в состоянии повышенной готовности, сообщили в ведомстве.
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