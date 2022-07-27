Премьер-министр Нидерландов призвал фермеров, разбрасывающих по трассам навоз и сено, выбрать другие методы протеста

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что протесты фермеров, которые блокируют дороги, неприемлемы.Голландские фермеры со среды блокируют автомагистрали. Они разбрасывают на дорогах навоз и сено, на некоторых участках сено поджигают. Таким образом они протестуют против экологической политики правительства. Как утверждают местные СМИ, правительство утвердило жесткие меры по ограничению выбросов азота (его основным источником являются сельскохозяйственный скот и удобрения). Фермеры опасаются, что это приведет к разорению сельских домохозяйств.Между тем акции протеста оказались небезобидными — на крупных магистралях образовались пробки, известно как минимум об одном ДТП. В экстренных службах предупредили, что из-за горящего сена могут случиться серьезные пожары в условиях нынешней засухи. В полиции и правительстве выступили с резким осуждением методов протеста.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что протесты в такой форме неприемлемы. «Протесты небольшой группы фермеров на дорогах вчера и сегодня утром неприемлемы. Преднамеренно подвергать опасности других, наносить ущерб нашей инфраструктуре и угрожать людям, которые помогают наводить порядок, — это выходит за все пределы», — написал премьер-министр в соцсетях.По его словам, «опасные для жизни действия» должны быть прекращены. «Есть масса других способов выразить свое недовольство в рамках закона», — заявил Рютте.Это не первая акция голландских фермеров. В начале июля протестующие блокировали распределительные склады супермаркетов. В результате в магазинах отметили нехватку некоторых продуктов. Сообщалось, что предприниматели понесли убытки «на десятки миллионов евро».