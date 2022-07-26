«Это выбор ваш — заводить детей». Вице-губернатор Краснодарского края эмоционально объяснила родителям нехватку мест в школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова на встрече с родителями эмоционально прокомментировала нехватку мест в школе.
Видеозапись со встречи широко разошлась по соцсетям и в телеграм-каналах.
«Это ваш выбор, это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — сказала вице-губернатор в ответ на вопрос одного из родителей о том, что в школе у дома нет мест.
Минькова добавила, что Краснодар ежегодно прирастает тысячами «новых детей» и с этим вопросом нужно обращаться не к ней.
«Если город Краснодар прирастает на 20 тысяч детей ежегодно, новых детей, это что — вопросы в данном случае ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему? Поставила где-то на границах заслон всем приезжим сюда?», — ответила вице-губернатор.
При этом она признала, что понимает, в какую сложную ситуацию попали родители.
Позже в своем телеграм-канале Анна Минькова написала, что встреча с родителями будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна, которая длилась больше трех часов, получилась напряжённой.
«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова.
По ее словам, главный вопрос — как учащиеся будут добираться до образовательного учреждения. «Ситуация острая, длится уже не одну неделю. Город не смог урегулировать проблему самостоятельно», — утверждает вице-губернатор.
Также она добавила, что регион строит «максимальное количество новых школ, которое сейчас по силам Краснодарскому краю».
«Но мы не можем, в соответствии с требованиями к организации процесса обучения детей, устроить всех желающих в определенную школу. Нужно понимать — чтобы взять еще одного ребенка, чьего-то из школы придется исключить», — написала вице-губернатор.
Видеозапись со встречи широко разошлась по соцсетям и в телеграм-каналах.
«Это ваш выбор, это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — сказала вице-губернатор в ответ на вопрос одного из родителей о том, что в школе у дома нет мест.
Минькова добавила, что Краснодар ежегодно прирастает тысячами «новых детей» и с этим вопросом нужно обращаться не к ней.
«Если город Краснодар прирастает на 20 тысяч детей ежегодно, новых детей, это что — вопросы в данном случае ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему? Поставила где-то на границах заслон всем приезжим сюда?», — ответила вице-губернатор.
При этом она признала, что понимает, в какую сложную ситуацию попали родители.
Позже в своем телеграм-канале Анна Минькова написала, что встреча с родителями будущих учеников филиала школы №17 на ул. им. Адмирала Крузенштерна, которая длилась больше трех часов, получилась напряжённой.
«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова.
По ее словам, главный вопрос — как учащиеся будут добираться до образовательного учреждения. «Ситуация острая, длится уже не одну неделю. Город не смог урегулировать проблему самостоятельно», — утверждает вице-губернатор.
Также она добавила, что регион строит «максимальное количество новых школ, которое сейчас по силам Краснодарскому краю».
«Но мы не можем, в соответствии с требованиями к организации процесса обучения детей, устроить всех желающих в определенную школу. Нужно понимать — чтобы взять еще одного ребенка, чьего-то из школы придется исключить», — написала вице-губернатор.
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