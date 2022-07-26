Житель Норильска получит компенсацию от магазина за взорвавшийся во время разговора телефон
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Суд в Норильске обязал ООО «М.Видео.Менеджмемент» вернуть потребителю почти 116 тысяч рублей за взорвавшийся телефон, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, житель Норильска в сентябре 2020 года приобрел телефон в магазине «Эльдорадо». «В апреле 2021 года в момент разговора мобильный телефон взорвался (развалился на две части, корпус покрылся нагаром черного цвета). До этого телефон был исправен и не имел механических повреждений. Потребитель при этом не пострадал», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Позже потребитель неоднократно обращался к продавцу с претензиями, но безрезультатно. В итоге управлением Роспотребнадзора дано заключение в защиту прав потребителя.
«По решению суда ООО «М.Видео.Менеджмемент» вернет потребителю 115 485 рублей, из них: стоимость товара — 31 990 руб., неустойка — 25 000 руб., моральный вред — 10 000 руб., расходы на оплату юридических услуг — 15 000 руб., штраф — 33 495 руб.», — говорится в сообщении ведомства.
При этом не уточняется, какой фирмы и производства какой страны был мобильный телефон.
По данным ведомства, житель Норильска в сентябре 2020 года приобрел телефон в магазине «Эльдорадо». «В апреле 2021 года в момент разговора мобильный телефон взорвался (развалился на две части, корпус покрылся нагаром черного цвета). До этого телефон был исправен и не имел механических повреждений. Потребитель при этом не пострадал», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Позже потребитель неоднократно обращался к продавцу с претензиями, но безрезультатно. В итоге управлением Роспотребнадзора дано заключение в защиту прав потребителя.
«По решению суда ООО «М.Видео.Менеджмемент» вернет потребителю 115 485 рублей, из них: стоимость товара — 31 990 руб., неустойка — 25 000 руб., моральный вред — 10 000 руб., расходы на оплату юридических услуг — 15 000 руб., штраф — 33 495 руб.», — говорится в сообщении ведомства.
При этом не уточняется, какой фирмы и производства какой страны был мобильный телефон.
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