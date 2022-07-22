В Британии во время дебатов кандидатов в премьеры ведущая упала в обморок после вопроса о России

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Великобритании во время выборных теледебатов между кандидатами на пост премьер-министра ведущая упала в обморок, из-за чего прямая трансляция была прервана.На опубликованной местными каналами записи видно, как глава МИД Лиз Трасс отвечает на вопрос о России, говорит об Украине, демократии и свободе, но ее речь прерывает неожиданный грохот в студии. Трасс вздрогнула и испуганно произнесла «О, боже мой!», после чего направилась к источнику шума.Некоторые пользователи соцсетей предположили, что в студии раздался выстрел. Однако вскоре проводивший трансляцию телеканал Talk TV объяснил ситуацию. «Кейт МакКанн (ведущая – прим. ред.) потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям», — говорится в сообщении телеканала в соцсетях.Напомним, дебаты проходили между главой МИД Лиз Трасс и экс-главой Минфина Великобритании Риши Сунаком.