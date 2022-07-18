Глава Роскосмоса: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и сформирует свою орбитальную станцию
Россия и мир
Примерный облик российской орбитальной станции, предлагаемый к созданию Ракетно-космической корпорацией «Энергия». Фото: телеграм-канал Роскосмоса
Новый гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и сформирует собственную орбитальную станцию.
Об этом Борисов заявил во вторник 26 июля на встрече с президентом РФ Путиным, сообщает госкорпорация в официальном телеграм-канале.
«Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами. Но решение по уходу с этой станции после 2024 года принято. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — заявил Борисов.
Также он отметил, что отрасль находится в «непростой ситуации». Помимо формирования орбитальной станции, основная задача госкорпорации, по его словам, — обеспечить российскую экономику космическими услугами (навигация, связь, передача данных и т.п.).
Также он заявил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, «чтобы каждый полет обогащал знаниями в области космоса».
Об этом Борисов заявил во вторник 26 июля на встрече с президентом РФ Путиным, сообщает госкорпорация в официальном телеграм-канале.
«Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами. Но решение по уходу с этой станции после 2024 года принято. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — заявил Борисов.
Также он отметил, что отрасль находится в «непростой ситуации». Помимо формирования орбитальной станции, основная задача госкорпорации, по его словам, — обеспечить российскую экономику космическими услугами (навигация, связь, передача данных и т.п.).
Также он заявил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, «чтобы каждый полет обогащал знаниями в области космоса».
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