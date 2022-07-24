В Оренбургской области двое суток ищут 6-летнего мальчика, в регион направили криминалистов СК
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Оренбургской области двое суток ищут пропавшего шестилетнего мальчика. Глава Следственного комитета Бастрыкин направил в регион сотрудников Главного управления криминалистики СК России для оказания помощи в поисках.
По данным ведомства, 24 июля около 19 часов ребенок ушел гулять из дома по улице Подгорной в селе Ахмерово Новосергиевского района. Он был без присмотра взрослых.
Местонахождение мальчика до сих пор неизвестно. В поисках участвуют свыше ста человек — полицейские, спасатели, волонтёры.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Как сообщают местные СМИ, мальчика зовут Ярослав. Он был одет в зеленую кофту, черные шорты и шлепки.
По данным ведомства, 24 июля около 19 часов ребенок ушел гулять из дома по улице Подгорной в селе Ахмерово Новосергиевского района. Он был без присмотра взрослых.
Местонахождение мальчика до сих пор неизвестно. В поисках участвуют свыше ста человек — полицейские, спасатели, волонтёры.
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Как сообщают местные СМИ, мальчика зовут Ярослав. Он был одет в зеленую кофту, черные шорты и шлепки.
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