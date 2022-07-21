Мобильные операторы в России отказываются от бесплатных «симок» из-за их подорожания и дефицита чипов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На фоне роста себестоимости сим-карт из-за дефицита чипов мобильные операторы в России вынуждены экономить. Они отказываются от раздачи бесплатных «симок» для абонентов, пишет «Коммерсант».
Многие операторы раньше дарили сим-карты при заключении контракта на оказание услуг связи или при приобретении устройств в рознице. По данным издания, от раздачи бесплатных карт уже отказался «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «МегаФон» уменьшил количество подарочных сим-карт.
Операторы экономят на фоне роста себестоимости сим-карт (за полгода она выросла в 2,5 раза) из-за глобального дефицита чипов.
Кроме того, увеличилась стоимость логистики. Операторы приобретали сим-карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky), но теперь логистика закупок усложнилась.
Участники рынка полагают, что такие методы экономии, при которых операторы не готовы тратить много средств на привлечение новых абонентов, приведут к сокращению абонентских баз.
Между тем, некоторые операторы утверждают, что сейчас на рынке не так много новых абонентов. В основном, речь идет о детях, которые «доросли» до собственного телефона, нерезидентах и абонентах, перешедших от других операторов.
Многие операторы раньше дарили сим-карты при заключении контракта на оказание услуг связи или при приобретении устройств в рознице. По данным издания, от раздачи бесплатных карт уже отказался «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «МегаФон» уменьшил количество подарочных сим-карт.
Операторы экономят на фоне роста себестоимости сим-карт (за полгода она выросла в 2,5 раза) из-за глобального дефицита чипов.
Кроме того, увеличилась стоимость логистики. Операторы приобретали сим-карты у зарубежных поставщиков (Gemalto, Giesecke + Devrient и GigSky), но теперь логистика закупок усложнилась.
Участники рынка полагают, что такие методы экономии, при которых операторы не готовы тратить много средств на привлечение новых абонентов, приведут к сокращению абонентских баз.
Между тем, некоторые операторы утверждают, что сейчас на рынке не так много новых абонентов. В основном, речь идет о детях, которые «доросли» до собственного телефона, нерезидентах и абонентах, перешедших от других операторов.
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