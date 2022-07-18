В Хабаровске организованная группа «подставных рожениц» получала пособия за несуществующих детей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Следователи в Хабаровске завершили расследование уголовных дел в отношении 39-летней хабаровчанки, которая возглавляла организованную группу, и ее 37-летней подельницы.
По данным следствия, злоумышленницы с января 2020 по ноябрь 2021 подыскивали подходящих женщин и договаривались с ними о «фиктивном материнстве». «Последние под видом матерей обращались в отделы ЗАГСа г. Хабаровска за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей, а участницы организованной группы выступали в роли свидетелей, подтверждая факты наличия малышей у обратившихся», — сообщают в региональном управлении МВД.
Впоследствии подставные роженицы получали социальные выплаты, материнские капиталы и пособия. Небольшую часть денег они оставляли себе, а остальное отдавали лидеру, сообщают в МВД.
Чтобы раскрыть дело, полиции пришлось провести многочисленные судебно-медицинские экспертизы. «Было установлено, что у подставных рожениц в указанные ими периоды времени беременности и родов не наступало, а некоторые из них вовсе не могут иметь детей», — уточнили в полиции.
Всего было выявлено 23 эпизода противоправной деятельности, общий ущерб — около 20 миллионов рублей.
Расследование по ч. 4 ст. 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат») окончено, максимальная санкция — лишение свободы сроком до десяти лет. Организатор преступной группы и ее пособница заключили досудебное соглашение. Сейчас они под подпиской о невыезде.
Между тем, расследование в отношении остальных участников группы продолжается. Предварительно, речь о двух десятках женщин.
По данным следствия, злоумышленницы с января 2020 по ноябрь 2021 подыскивали подходящих женщин и договаривались с ними о «фиктивном материнстве». «Последние под видом матерей обращались в отделы ЗАГСа г. Хабаровска за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей, а участницы организованной группы выступали в роли свидетелей, подтверждая факты наличия малышей у обратившихся», — сообщают в региональном управлении МВД.
Впоследствии подставные роженицы получали социальные выплаты, материнские капиталы и пособия. Небольшую часть денег они оставляли себе, а остальное отдавали лидеру, сообщают в МВД.
Чтобы раскрыть дело, полиции пришлось провести многочисленные судебно-медицинские экспертизы. «Было установлено, что у подставных рожениц в указанные ими периоды времени беременности и родов не наступало, а некоторые из них вовсе не могут иметь детей», — уточнили в полиции.
Всего было выявлено 23 эпизода противоправной деятельности, общий ущерб — около 20 миллионов рублей.
Расследование по ч. 4 ст. 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат») окончено, максимальная санкция — лишение свободы сроком до десяти лет. Организатор преступной группы и ее пособница заключили досудебное соглашение. Сейчас они под подпиской о невыезде.
Между тем, расследование в отношении остальных участников группы продолжается. Предварительно, речь о двух десятках женщин.
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