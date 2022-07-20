Только 11,5% семей в России можно отнести к среднему классу. Рейтинг регионов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России составили рейтинг регионов по количеству представителей среднего класса. Исследование провели специалисты РИА Рейтинг.
К среднему классу аналитики относят семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры (соответствующей размеру семьи), а также качественный ежегодный отпуск. При этом после всех необходимых платежей у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Пятерка лидеров рейтинга:
ЯНАО (здесь почти половину семей можно отнести к среднему классу — 46,6%);
Магаданская область (37,1%);
Чукотский автономный округ (33,1%);
ХМАО-Югра (28,5%);
Сахалинская область (27,1%);
Москва (24,4%) – на 8-ом месте, Санкт-Петербург (21,2%) – на 10-м.
На последнем месте в списке – Чеченская республика (1,5 %).
Исследователи уточняют, что в большинстве регионов, чтобы считаться средним классом, в семье из двух человек каждый должен зарабатывать по 70 тысяч рублей. Чтобы попасть в эту категорию одинокому человеку, он должен получать 90 тысяч.
В целом в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу, утверждают аналитики.
К среднему классу аналитики относят семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры (соответствующей размеру семьи), а также качественный ежегодный отпуск. При этом после всех необходимых платежей у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.
Пятерка лидеров рейтинга:
ЯНАО (здесь почти половину семей можно отнести к среднему классу — 46,6%);
Магаданская область (37,1%);
Чукотский автономный округ (33,1%);
ХМАО-Югра (28,5%);
Сахалинская область (27,1%);
Москва (24,4%) – на 8-ом месте, Санкт-Петербург (21,2%) – на 10-м.
На последнем месте в списке – Чеченская республика (1,5 %).
Исследователи уточняют, что в большинстве регионов, чтобы считаться средним классом, в семье из двух человек каждый должен зарабатывать по 70 тысяч рублей. Чтобы попасть в эту категорию одинокому человеку, он должен получать 90 тысяч.
В целом в России 11,5% семей можно отнести к среднему классу, утверждают аналитики.
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