Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия вошли в перечень «недружественных» стран для России
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства РФ
Правительство РФ расширило перечень «недружественных иностранных государств». В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, сообщается на официальном сайте правительства.
Уточняется, что в этот перечень входят страны, которые совершают «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».
Для таких стран предполагается «ограничение вплоть до полного запрета возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России».
«Утверждённый правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», — говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан «недружественные действия».
В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Уточняется, что в этот перечень входят страны, которые совершают «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».
Для таких стран предполагается «ограничение вплоть до полного запрета возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России».
«Утверждённый правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», — говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан «недружественные действия».
В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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