Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Журналист Алексей Пивоваров*, в начале июня внесенный в реестр иноагентов, прокомментировал сообщения о причинах такого решения.
Сегодня телеграм-канал Baza со ссылкой на Минюст сообщил, что журналист был признан иноагентом за рекламный доход от Google и перевод от учредителей журналистской премии «Редколлегия» (сообщается, что компания-учредитель зарегистрирована на Бермудских островах).
С 2019 по 2021 годы журналист, по данным Baza, получал рекламные доходы от Google (якобы компания перевела ему 91,5 тыс. долларов). Также сообщается, что Пивоваров получил перевод на 47,5 тыс. долларов от немецкой вертолётной компании.
Позже журналист прокомментировал эти сообщения. По его словам, он «действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы» и платил с него налог. Также он сказал, что один из выпусков на его канале был в 2020 году отмечен журналистской премией «Редколлегия» (2 тыс. долларов). «И еще правда, что два года назад я продал старенький вертолет Робинсон, на котором учился летать, потому что летать перестал», — написал журналист. При этом он добавил, что вопрос о том, почему это признано «иностранным финансированием» — уже не к нему.
Пивоваров стал автором независимого журналистского проекта в YouTube в 2019 году. Сейчас на его канале «Редакция» 3,35 млн подписчиков. Первый выпуск был посвящен Сергею Шнурову и Владимиру Зеленскому.
*По решению Минюста внесен в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Сегодня телеграм-канал Baza со ссылкой на Минюст сообщил, что журналист был признан иноагентом за рекламный доход от Google и перевод от учредителей журналистской премии «Редколлегия» (сообщается, что компания-учредитель зарегистрирована на Бермудских островах).
С 2019 по 2021 годы журналист, по данным Baza, получал рекламные доходы от Google (якобы компания перевела ему 91,5 тыс. долларов). Также сообщается, что Пивоваров получил перевод на 47,5 тыс. долларов от немецкой вертолётной компании.
Позже журналист прокомментировал эти сообщения. По его словам, он «действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы» и платил с него налог. Также он сказал, что один из выпусков на его канале был в 2020 году отмечен журналистской премией «Редколлегия» (2 тыс. долларов). «И еще правда, что два года назад я продал старенький вертолет Робинсон, на котором учился летать, потому что летать перестал», — написал журналист. При этом он добавил, что вопрос о том, почему это признано «иностранным финансированием» — уже не к нему.
Пивоваров стал автором независимого журналистского проекта в YouTube в 2019 году. Сейчас на его канале «Редакция» 3,35 млн подписчиков. Первый выпуск был посвящен Сергею Шнурову и Владимиру Зеленскому.
*По решению Минюста внесен в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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