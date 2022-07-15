Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»

17.57 Четверг, 21 июля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Журналист Алексей Пивоваров*, в начале июня внесенный в реестр иноагентов, прокомментировал сообщения о причинах такого решения.

Сегодня телеграм-канал Baza со ссылкой на Минюст сообщил, что журналист был признан иноагентом за рекламный доход от Google и перевод от учредителей журналистской премии «Редколлегия» (сообщается, что компания-учредитель зарегистрирована на Бермудских островах).

С 2019 по 2021 годы журналист, по данным Baza, получал рекламные доходы от Google (якобы компания перевела ему 91,5 тыс. долларов). Также сообщается, что Пивоваров получил перевод на 47,5 тыс. долларов от немецкой вертолётной компании.

Позже журналист прокомментировал эти сообщения. По его словам, он «действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы» и платил с него налог. Также он сказал, что один из выпусков на его канале был в 2020 году отмечен журналистской премией «Редколлегия» (2 тыс. долларов). «И еще правда, что два года назад я продал старенький вертолет Робинсон, на котором учился летать, потому что летать перестал», — написал журналист. При этом он добавил, что вопрос о том, почему это признано «иностранным финансированием» — уже не к нему.

Пивоваров стал автором независимого журналистского проекта в YouTube в 2019 году. Сейчас на его канале «Редакция» 3,35 млн подписчиков. Первый выпуск был посвящен Сергею Шнурову и Владимиру Зеленскому.

*По решению Минюста внесен в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
С гномами и гоблинами проведут воскресенье слушатели лекции в Музее истории Екатеринбурга
15 июля 2022
Подросток получил условный срок за лжеминирование свердловских ТЦ
15 июля 2022
Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоили номер
13 июля 2022
Свердловские власти обещают запустить экодома для сортировки мусора
19 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:02 В Нижнем Тагиле в пожаре погиб человек
19:39 Уличный тверк в Екатеринбурге под запретом, танцовщица — за решёткой
19:07 В центр Екатеринбурга с плакатом против нового гомофобного закона вышла девушка
18:35 В путешествие по пространству смыслов приглашает Ельцин Центр
17:59 Прокуратура проводит проверку из-за полыхающей свалки в Березовском
17:36 Адвокат Сергей Колосовский прокомментировал статистику свердловского МВД по раскрытию 99 % убийств и 100 % изнасилований
17:28 Екатеринбуржцу вынесли приговор за хищение восьми квартир
16:54 Еще 250 млн рублей выделили на ремонт муниципальных дорог в Свердловской области
16:29 Второй гипермаркет «Сима-ленд» откроется в Екатеринбурге в августе
16:17 Жители екатеринбургской Калиновки продолжают в судах бороться против строительства ТЛЦ «Уральский»
15:55 Санврачи проверят качество воздуха в Березовском, где горит свалка
15:24 В Свердловской области в два раза выросло число черных кредиторов
14:51 В Березовском на площади 600 квадратных метров полыхает свалка
14:23 Утверждены названия новых остановок общественного транспорта в Екатеринбурге
13:52 Автоинспекторы в Екатеринбурге проведут рейд по пресечению нарушений ПДД на пешеходных переходах
13:24 Коронавирус выявили еще у 178 свердловчан
12:56 Свекла, капуста и картофель подешевели в Свердловской области
12:25 В Екатеринбурге осудят автомобилиста, из-за которого пешеход получил тяжкие травмы
12:14 Пермяков приглашают откликнуться на «Зов Пармы»
11:59 Оперативность спасателей во многом зависит от технического оснащения
11:57 Групповой иск из-за отмены рейсов предъявили «Уральским авиалиниям»
11:55 В Прикамье состоится вертикальный забег
11:21 В Екатеринбурге обновили стрит-арт линию
10:53 Пожарные спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:49 «Горьковка» отметит 220-летие Александра Дюма
Все новости
18:38 Росприроднадзор: ветеринарам удалось вытащить банку из пасти белого медведя и спасти его
17:57 Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»
16:59 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предупредила о сбоях при оплате картой «Мир»
15:37 H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, вещи продадут по полной цене
15:22 В Сбере сообщили о проблемах с доступом к сервисам банка
15:08 Детский омбудсмен сообщил, что детей с острова Валаам в Карелии эвакуировали
14:30 Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
13:26 Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку
13:00 Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды
12:46 Во Владивостоке задержан 51-летний поджигатель участкового пункта полиции
11:01 В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход для детей в шторм, возбуждено уголовное дело
10:18 В Волгограде из-за остановки 50-метрового колеса обозрения спасатели эвакуировали 21 человека
09:43 В Москве с вертолета тушили крупный пожар в девятиэтажке, 400 человек были эвакуированы
19:00 Губернатор Белгородской области: в результате обстрела села погиб местный житель
16:46 В Калининграде адвокат процитировала подзащитных и тоже получила штраф за «дискредитацию ВС»
15:31 В Алтайском крае опрокинулся автобус с детьми, четыре ребенка получили травмы
15:11 Журнал The New Times и его главред Евгения Альбац оштрафованы на 670 000 рублей
14:11 Росприроднадзор: ветеринары из Москвы срочно вылетят в Красноярский край, чтобы помочь пострадавшему белому медведю
13:45 Роскомнадзор обяжет поисковики указывать, что Wikipedia нарушает закон
12:53 Парламент Шри-Ланки выбрал нового президента, им стал бывший премьер-министр Викремесингхе
12:20 «Автоваз» собирает ограниченную партию Lada Largus из накопленных на складах запчастей
11:35 Губернатор Курской области сообщил об артобстреле Рыльского района
10:57 Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной
10:47 В ООН заявили об угрозе массового голода из-за глобального продовольственного кризиса
09:57 В Якутии и Хабаровском крае впервые введен режим ЧС по упрощенному порядку
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK