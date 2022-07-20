Во Владивостоке задержан 51-летний поджигатель участкового пункта полиции
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Во Владивостоке задержан предполагаемый поджигатель участкового пункта полиции, возбуждено уголовное дело.
По данным регионального СК, поджог участкового пункта отдела полиции № 2 на улице Сахалинской был совершен рано утром 15 июля.
«Гражданин разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате произошло возгорание помещения, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Задержан 51-летний местный житель. Сообщается, что он уже признался в поджоге.
По предварительным данным следствия, мотивом преступления стали «личные неприязненные отношения с одним из полицейских» (которого в помещении на момент поджога не оказалось).
По данным регионального СК, поджог участкового пункта отдела полиции № 2 на улице Сахалинской был совершен рано утром 15 июля.
«Гражданин разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате произошло возгорание помещения, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Задержан 51-летний местный житель. Сообщается, что он уже признался в поджоге.
По предварительным данным следствия, мотивом преступления стали «личные неприязненные отношения с одним из полицейских» (которого в помещении на момент поджога не оказалось).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток
14 июля 2022
14 июля 2022