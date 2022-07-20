В Волгограде из-за остановки 50-метрового колеса обозрения спасатели эвакуировали 21 человека

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Волгоградском ЦПКиО поздно вечером в среду 20 июля остановилось 50-метровое колесо обозрения.Спасателям пришлось эвакуировать из кабинок 21 отдыхающего, в том числе десять детей. В соцсетях появились видео, как сотрудники экстренных служб просят тех, кто был в кабинках, включить фонарики на телефонах, чтобы в темноте понять, сколько человек застряли на аттракционе. Для спасения тех, кто находился в верхних кабинках, пришлось прокручивать колесо.Всего привлекалось 22 человека личного состава и 8 единиц техники. По данным регионального МЧС, колесо остановилось в результате неисправности электропривода.Колесо обозрения в Волгоградском ЦПКиО было открыто в сентябре 2018 года ко Дню города. «С высоты 50 метров посетителям открывается впечатляющий панорамный вид на центральную часть города, Заволжье, стадион «Волгоград Арена» и склоны Мамаева кургана. Кабинки колеса оборудованы автоматическими блокировками дверей и системой отопления», — сообщается на сайте парка.