Роскомнадзор обяжет поисковики указывать, что Wikipedia нарушает закон
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении американской Wikimedia Foundation, к которой принадлежит Wikipedia.
«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Уточняется, что меры будут действовать до устранения нарушений.
По данным Роскомнадзора, на Wikipedia опубликованы «ряд материалов, признанных запрещенными», в том числе о событиях в Украине.
Общая сумма штрафов компании, назначенных судом за неудаление информации, составляет 5 млн рублей.
«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Уточняется, что меры будут действовать до устранения нарушений.
По данным Роскомнадзора, на Wikipedia опубликованы «ряд материалов, признанных запрещенными», в том числе о событиях в Украине.
Общая сумма штрафов компании, назначенных судом за неудаление информации, составляет 5 млн рублей.
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