«Автоваз» собирает ограниченную партию Lada Largus из накопленных на складах запчастей
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
«Автоваз» намерен выпустить ограниченную партию Lada Largus, которая будет собрана из накопленных на складах запчастей. Об этом говорится в сообщении компании.
«"Автоваз" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Сообщается, что будут выпущены не менее 1 800 машин.
«"Автоваз" начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Сообщается, что будут выпущены не менее 1 800 машин.
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