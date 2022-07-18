РЖД: пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
С 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, сообщают в РЖД со ссылкой на соответствующее уведомление ГУП «Рохи Охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана).
Напомним, сообщение было приостановлено 17 марта 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Сообщается, что с конца августа будут курсировать следующие поезда:
- с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград (отправлением 1 раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам);
- с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград (отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам).
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, уточнили в компании.
Напомним, сообщение было приостановлено 17 марта 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Сообщается, что с конца августа будут курсировать следующие поезда:
- с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград (отправлением 1 раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам);
- с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград (отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам).
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, уточнили в компании.
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