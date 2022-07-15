В Ленинградской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Росгвардии
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Ленинградской области вертолёт Ми-8 совершил жесткую посадку, говорится в сообщении Северо-Западного округа Росгвардии.
«При выполнении учебно-тренировочного полёта совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, экипаж жив, жертв и разрушений на земле нет», — сообщают в Росгвардии.
Причины происшествия будет устанавливать специальная комиссия.
Напомним, на Камчатке 17 июля были обнаружены обломки пропавшего днем ранее вертолета Robinson, на борту которого находились три человека. Все пассажиры и пилот погибли, сообщили в региональном МЧС.
Вертолет совершал коммерческий рейс и следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Обломки были обнаружены в 13 километрах от вулкана.
«При выполнении учебно-тренировочного полёта совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, экипаж жив, жертв и разрушений на земле нет», — сообщают в Росгвардии.
Причины происшествия будет устанавливать специальная комиссия.
Напомним, на Камчатке 17 июля были обнаружены обломки пропавшего днем ранее вертолета Robinson, на борту которого находились три человека. Все пассажиры и пилот погибли, сообщили в региональном МЧС.
Вертолет совершал коммерческий рейс и следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Обломки были обнаружены в 13 километрах от вулкана.
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