Проректор Российской таможенной академии, обвиняемый по делу о наркотиках, покончил с собой в СИЗО

15.00 Понедельник, 18 июля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Адвокат проректора подтвердил агентству, что Керефов скончался в одиночной камере подмосковного СИЗО. При этом адвокат воздержался от комментариев о причине смерти подзащитного, но предположил, что «он не мог сам покончить с собой, так как у него были планы на будущее, малолетние дети», цитирует правозащитника ТАСС.

Ранее против проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере, он был заключен под стражу.

В начале июля Керефов был задержан на рабочем месте с поличным «при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков», сообщали в ФСБ. «Подозреваемый со своего служебного компьютера, используя криптографические интернет-мессенджеры, осуществлял закупку наркотических средств, администрировал сеть из 5 интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте «DarkNet», непосредственно осуществлял деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял формы и механизмы финансовых взаиморасчетов, координировал деятельность курьеров по их расфасовке и адресной закладке, предоставлял информацию конечному потребителю о локациях закладок», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, проректор занимался сбытом с 2020 года, «в том числе среди сотрудников РТА». Еще три сотрудника дали признательные показания о покупке наркотиков у подозреваемого — это проректор по финансово-экономическим вопросам, начальница отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения, заявили в ФСБ.

В региональном СК также сообщили, что в ходе расследования была обнаружена нарколаборатория, где проректор приобретал наркотики. «В ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 кг мефедрона и дорогостоящее оборудование», — сообщили в СК. В ФСБ отмечают, что также в ходе расследования было изъято 7 млн рублей и 31 тыс. долларов США.

В ФСБ уточняют, что нарколаборатория находилась в частном доме в жилмассиве, а вход в нее был оборудован системой пневматического подъема и располагался под полом ванной комнаты.

В отношении Керефова и организаторов нарколаборатории были возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте и производстве крупных партий наркотиков, в том числе организованной группой. По словам адвоката, уголовное дело в отношении Керефова будет закрыто в связи с его смертью.

Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия» готовит профессиональные кадры для таможенных органов России и стран СНГ, учредитель — Федеральная таможенная служба РФ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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