В Уссурийске введен режим ЧС в связи с угрозой наводнения, людей эвакуируют
Россия и мир
Фото: МЧС России
В связи с опасностью наводнения глава Уссурийска Евгений Корж принял решение о введении режима ЧС на территории Уссурийского городского округа, сообщает местная администрация.
Людей эвакуируют с подтопленных территорий в пункты временного размещения.
Из-за высокого уровня воды нет автомобильного сообщения с двумя селами, также нанесен ущерб сельхозугодьям — затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей.
Гидрологическая ситуация в городском округе остается напряженной. Власти сообщают, что пик паводка еще не пройден.
Для ликвидации последствий ЧС развернут оперативный штаб.
С 15 по 17 июля в городском округе выпало 130 мм осадков при месячной норме для июля 93 мм. Синоптики снова прогнозируют осадки.
В региональном МЧС опубликовали экстренное предупреждение об опасном гидрологическом явлении на 18 июля. «В связи с наложением интенсивного дополнительного дождевого стока на высокую водность рек Хасанского района Приморья быстроформирующимся развитием паводка, на реке Цукановка ночью 18 июля ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления», — сообщили в МЧС. В ведомстве рекомендуют населению воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, исключить охоту, рыбалку и туристические маршруты.
По состоянию на утро 18 июля в Приморье остаются подтопленными в 5 населенных пунктах 5 жилых домов и 183 приусадебных участка, 3 низководных моста и 22 участка автомобильных дорог, уточнили в МЧС.
Людей эвакуируют с подтопленных территорий в пункты временного размещения.
Из-за высокого уровня воды нет автомобильного сообщения с двумя селами, также нанесен ущерб сельхозугодьям — затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей.
Гидрологическая ситуация в городском округе остается напряженной. Власти сообщают, что пик паводка еще не пройден.
Для ликвидации последствий ЧС развернут оперативный штаб.
С 15 по 17 июля в городском округе выпало 130 мм осадков при месячной норме для июля 93 мм. Синоптики снова прогнозируют осадки.
В региональном МЧС опубликовали экстренное предупреждение об опасном гидрологическом явлении на 18 июля. «В связи с наложением интенсивного дополнительного дождевого стока на высокую водность рек Хасанского района Приморья быстроформирующимся развитием паводка, на реке Цукановка ночью 18 июля ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления», — сообщили в МЧС. В ведомстве рекомендуют населению воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, исключить охоту, рыбалку и туристические маршруты.
По состоянию на утро 18 июля в Приморье остаются подтопленными в 5 населенных пунктах 5 жилых домов и 183 приусадебных участка, 3 низководных моста и 22 участка автомобильных дорог, уточнили в МЧС.
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