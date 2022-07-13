В Великобритании впервые ввели «красный» уровень опасности из-за жары: закрыты школы, не ходят поезда
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Экстремальная жара стала главной темой британских СМИ. Власти впервые в истории страны объявили «красный» уровень опасности.
В выходные в стране установилась жаркая погода, в ближайшие дни синоптики прогнозируют до 41 ° С.
Власти предупредили жителей об ограничении движения поездов и призвали воздержаться от поездок без крайней необходимости, пишет Guardian. Железнодорожники выкрашивают рельсы в белый цвет на самых загруженных участках путей – в таком случае солнечный свет отражается лучше, рельсы не нагреваются слишком сильно и не деформируются. Такая практика уже применялась в странах Европы в связи с экстремальной жарой в прошлые годы.
По данным Guardian, школы в нескольких графствах, в том числе в Ноттингемшире и Гэмпшире, подтвердили свое закрытие.
Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании предупреждает, что наступившая жара представляет опасность не только для групп высокого риска, но и для здоровых людей. Людям рекомендуют не находиться на солнце, избегать обезвоживания и использовать солнцезащитный крем.
В министерстве здравоохранения заявляют, что службы скорой помощи планируется перевести в усиленный режим работы, уже сейчас врачи перегружены. Также издание сообщает, что многие больницы в стране расположены «в очень старых зданиях, в которых нет кондиционеров», они не приспособлены для работы в условиях экстремальной жары.
Рекордная температура связана с изменением климата из-за деятельности человека, жителям страны и властям рекомендуют приготовиться к тому, что жара будет возвращаться, отмечают ученые.
Ранее рекордная температура в 38,7 ° C в Великобритании была зафиксирована в 2019 году в Кембридже.
В выходные в стране установилась жаркая погода, в ближайшие дни синоптики прогнозируют до 41 ° С.
Власти предупредили жителей об ограничении движения поездов и призвали воздержаться от поездок без крайней необходимости, пишет Guardian. Железнодорожники выкрашивают рельсы в белый цвет на самых загруженных участках путей – в таком случае солнечный свет отражается лучше, рельсы не нагреваются слишком сильно и не деформируются. Такая практика уже применялась в странах Европы в связи с экстремальной жарой в прошлые годы.
По данным Guardian, школы в нескольких графствах, в том числе в Ноттингемшире и Гэмпшире, подтвердили свое закрытие.
Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании предупреждает, что наступившая жара представляет опасность не только для групп высокого риска, но и для здоровых людей. Людям рекомендуют не находиться на солнце, избегать обезвоживания и использовать солнцезащитный крем.
В министерстве здравоохранения заявляют, что службы скорой помощи планируется перевести в усиленный режим работы, уже сейчас врачи перегружены. Также издание сообщает, что многие больницы в стране расположены «в очень старых зданиях, в которых нет кондиционеров», они не приспособлены для работы в условиях экстремальной жары.
Рекордная температура связана с изменением климата из-за деятельности человека, жителям страны и властям рекомендуют приготовиться к тому, что жара будет возвращаться, отмечают ученые.
Ранее рекордная температура в 38,7 ° C в Великобритании была зафиксирована в 2019 году в Кембридже.
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