СК: бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывшему заместителю губернатора Томской области предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ), сообщает официальный телеграм-канал СК РФ.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.
«По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый организовал и руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование"», — говорится в сообщении. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина. Он занимал пост вице-губернатора с 2012 по 2022 год. В мае этого года через несколько дней после отставки губернатора Сергея Жвачкина Гурдин подал заявление об увольнении.
По данным СК, бывшему заместителю губернатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.
«По предварительным данным, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый организовал и руководил совершением директором одного из фондов Томской области растраты денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование"», — говорится в сообщении. Второму фигуранту уголовного дела также предъявлено обвинение в растрате.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании бывшего вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина. Он занимал пост вице-губернатора с 2012 по 2022 год. В мае этого года через несколько дней после отставки губернатора Сергея Жвачкина Гурдин подал заявление об увольнении.
По данным СК, бывшему заместителю губернатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Судья, вынесшая резонансный приговор московскому депутату Алексею Горинову, оказалась родом из Свердловской области
09 июля 2022
09 июля 2022