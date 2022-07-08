Суд в Беларуси приговорил журналистку Андрееву к 8 годам колонии, ее обвиняют в «измене государству»

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Журналистку Катерину Андрееву приговорили к 8 годам колонии по обвинению в «измене государству» (ч. 1 ст. 356 УК РБ), пишут белорусские СМИ со ссылкой на решение Гомельского областного суда.Суд проходил в закрытом режиме. Детали уголовного дела не сообщаются.Ранее Андреева уже была осуждена на 2 года колонии по статье о «грубом нарушении порядка» (ст. 342 УК РБ).Напомним, журналистку, а также ее коллегу задержали в прошлом ноябре. Они вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко, который погиб во время массовых протестов. Журналисток обвинили в том, что во время трансляции они из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости», что в итоге помешало работе городского транспорта.Катерина Андреева в соавторстве со своим мужем написала книгу о Донбассе, которая в прошлом году была признана в Беларуси экстремистской.Андреева должна была выйти на свободу 5 сентября 2022 года.