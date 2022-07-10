В МЧС Армении созывают экстренное совещание из-за усиливающейся жары
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Глава МЧС Армении созвал экстренное совещание в связи с усиливающейся жарой, пишет «Sputnik Армения».
Сообщается, что все службы министерства готовы к возможным пожарам и соответствующим образом оснащены. Сотрудников ведомства призвали подготовиться к работе в усиленном режиме.
Синоптики объявили о повышении температуры в регионе. В Ереване в среду днем воздух прогреется до 39-ти градусов тепла. На выходных прогнозируют 40-42 градуса. При этом осадков в ближайшие дни не ожидается.
Сообщается, что все службы министерства готовы к возможным пожарам и соответствующим образом оснащены. Сотрудников ведомства призвали подготовиться к работе в усиленном режиме.
Синоптики объявили о повышении температуры в регионе. В Ереване в среду днем воздух прогреется до 39-ти градусов тепла. На выходных прогнозируют 40-42 градуса. При этом осадков в ближайшие дни не ожидается.
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