Река Енисей стремительно мелеет, в Красноярске перестали ходить теплоходы
Россия и мир
Фото: Андрей Крупнов, Красноярское краевое отделение РГО/rgo.ru
Енисей, самая полноводная река России, стремительно мелеет. По словам специалистов, такого снижения уровня воды не было с 1936 года.
Жители Красноярска, где сейчас особенно заметно обмеление, сообщают в соцсетях, что на некоторых участках реку можно перейти вброд с одного берега на другой. Местные СМИ пишут, что теплоходы «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» из-за маловодья перестали ходить из Красноярска в Енисейск, пассажиров пересадили на автобусы.
По словам специалистов, уровень воды в городской черте упал на 70 сантиметров. И если в прошлом году Енисей подтопил набережные в черте города из-за очень снежной зимы, то в этом году сложилась обратная ситуация, отмечают в региональном отделении Русского географического общества. «С точки зрения обозримой истории это нормальный, цикличный процесс, связанный с осадками зимой и таянием снегов в Саянах. В этом году снега было мало», — комментирует сопредседатель Историко-археологической и этнографической комиссии краевого отделения РГО Николай Дроздов.
При этом, по словам эксперта, повода для паники нет. «Учитывая, что сбросы воды сейчас регулируются сразу на двух гидроэлектростанциях — Саяно-Шушенской и Красноярской, ситуация под контролем», — говорит эксперт.
В Енисейском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов сообщают, что экстремально низкая водность на реках бассейна Верхнего Енисея сохраняется на уровне 45-50 % от нормы. При этом самая сложная обстановка — в бассейне Саяно-Шушенского водохранилища. В водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС такая низкая приточность наблюдается впервые. Специалисты приняли решение установить режим работы Саяно-Шушенского гидроузла на уровне среднесуточных сбросных расходов в диапазоне 800-950 куб.м/сек, Красноярского гидроузла — в диапазоне около 2100 куб.м/сек, сообщили в управлении.
«Специалисты создают такие условия, чтобы осенью 600 судов смогли завершить навигацию на севере и вернуться», — отмечают в РГО.
По данным экспертов, в ближайшее время увеличение боковой приточности в водохранилища Енисейского каскада не прогнозируется, для контроля обстановки сотрудники ГЭС будут проводить еженедельные совещания.
Между тем, представитель РГО Николай Дроздов отмечает, что уровень воды в Енисее вернётся, если соблюдать определенные условия. «Всё вернётся. Нужно беречь уникальную экосистему, ограничивать рубку лесов вдоль береговых линий, ведь в природе всё взаимосвязано», — отмечает эксперт.
Жители Красноярска, где сейчас особенно заметно обмеление, сообщают в соцсетях, что на некоторых участках реку можно перейти вброд с одного берега на другой. Местные СМИ пишут, что теплоходы «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» из-за маловодья перестали ходить из Красноярска в Енисейск, пассажиров пересадили на автобусы.
По словам специалистов, уровень воды в городской черте упал на 70 сантиметров. И если в прошлом году Енисей подтопил набережные в черте города из-за очень снежной зимы, то в этом году сложилась обратная ситуация, отмечают в региональном отделении Русского географического общества. «С точки зрения обозримой истории это нормальный, цикличный процесс, связанный с осадками зимой и таянием снегов в Саянах. В этом году снега было мало», — комментирует сопредседатель Историко-археологической и этнографической комиссии краевого отделения РГО Николай Дроздов.
При этом, по словам эксперта, повода для паники нет. «Учитывая, что сбросы воды сейчас регулируются сразу на двух гидроэлектростанциях — Саяно-Шушенской и Красноярской, ситуация под контролем», — говорит эксперт.
В Енисейском бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов сообщают, что экстремально низкая водность на реках бассейна Верхнего Енисея сохраняется на уровне 45-50 % от нормы. При этом самая сложная обстановка — в бассейне Саяно-Шушенского водохранилища. В водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС такая низкая приточность наблюдается впервые. Специалисты приняли решение установить режим работы Саяно-Шушенского гидроузла на уровне среднесуточных сбросных расходов в диапазоне 800-950 куб.м/сек, Красноярского гидроузла — в диапазоне около 2100 куб.м/сек, сообщили в управлении.
«Специалисты создают такие условия, чтобы осенью 600 судов смогли завершить навигацию на севере и вернуться», — отмечают в РГО.
По данным экспертов, в ближайшее время увеличение боковой приточности в водохранилища Енисейского каскада не прогнозируется, для контроля обстановки сотрудники ГЭС будут проводить еженедельные совещания.
Между тем, представитель РГО Николай Дроздов отмечает, что уровень воды в Енисее вернётся, если соблюдать определенные условия. «Всё вернётся. Нужно беречь уникальную экосистему, ограничивать рубку лесов вдоль береговых линий, ведь в природе всё взаимосвязано», — отмечает эксперт.
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